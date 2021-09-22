شكرا لقرائتكم خبر عن عذيب يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم عذيب للاتصالات (7040) في آخر جلساته، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة بنسبة بلغت -0.74% ليخسر السهم نحو 25 هللة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 31.95، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 35.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.95 ومستوى المقاومة 35.45.