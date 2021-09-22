شكرا لقرائتكم خبر عن ريدان يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم ريدان (6012) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، كما نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 29.17، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 26.79.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.79 ومستوى المقاومة 29.17.