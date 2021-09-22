شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف الزراعية يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الجوف الزراعية (6070) في آخر جلساته، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ووسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر جديدة بنسبة بلغت -0.25% ليخسر السهم نحو 20 هللة، ولكن أمام ذلك يظل السهم مستفيداً من الدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم المحوري 80.70، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 89.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 78.80 ومستوى المقاومة 85.20.