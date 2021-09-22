شكرا لقرائتكم خبر عن باتك يستند لدعم محوري – تحليل صباحي – 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم باتك (4110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -3.15% بما يعادل -1.40 نقطة، ليصل السهم إلى الاستناد لمستوى الدعم المحوري 42.80، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة ثبات مستوى الدعم 42.80، ليستهدف مستوى المقاومة 47.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 40.75 ومستوى المقاومة 45.00.