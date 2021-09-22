شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سابك (2010) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليستند السهم إلى خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.16% ليخسر السهم نحو 20 هللة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 120.60، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 128.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 120.60 ومستوى المقاومة 125.80.