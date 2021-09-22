شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الرياض (1010) في آخر جلساته، ليؤكد السهم بهذا الانخفاض على كسر خط اتجاه صاعد بالمدى القصير، مسجلاً خسائر بنسبة بلغت -0.56% ليخسر السهم نحو 15 هللة، متخطياً بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغط السلبي على تداولاته القادمة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المهم 26.05 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.05 ومستوى المقاومة 27.30.