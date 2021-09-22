شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الوطنية (8300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.98% ليخسر السهم نحو 50 هللة، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مستنداً بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 50.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 56.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 48.70 ومستوى المقاومة 53.10.