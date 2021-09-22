شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك ريت يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ميفك ريت (4346) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.63% ليكسب السهم نحو 5 هللة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.21، ليستهدف مستوى الدعم 7.77.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.77 ومستوى المقاومة 8.21.