شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم فى مصر.. الاستقرار يسيطر على سوق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 22-9-2021 الاستقرار في سوق الجملة بالعبور، وذلك مع استمرار توافر كميات كبيرة من كافة الأصناف، الأمر الذى يجعل السعر مستقر لفترات طويلة، مع التأكيد على أن سعر المستهلك يختلف من منطقة إلى أخرى.

وتراوحت أسعار البوري "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، والبورى 2 يتراوح الكيلو بين 25-35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، وسجل البلطي المزارع 1 20-23 جنيها للكيلو، والبلطي المزارع 2 سجل 17-19 جنيها ، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو ، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو.

وتراوح البربون "1" بين 34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها لللكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها.