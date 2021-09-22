شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتراجع مرة اخرى -تحليل صباحي- 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 11143 نقطة، في ظل استمرار تراجع كميات التداول، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 11030 نقطة كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 11250 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11,120 بينما مستوى المقاومة هو 11,172 نقطة