شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر خلال تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 7485 نقطة، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 7500 نقطة، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان المؤشر قد يشهد تراجع للوصول لمستوى الدعم 7300 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7550 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,474 بينما مستوى المقاومة هو 7,497 نقطة