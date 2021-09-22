شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 786 فلس، ليقلص بذلك مكاسبه التي حققها خلال الجلسة حيث سجل ارتفاع بلغ 795 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انخفاضا في الاجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 765 ثم 725 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 810 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 775.0 وبين مستوى المقاومة هو 795.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط