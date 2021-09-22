شكرا لقرائتكم خبر عن البيت (SECH) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 106 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 115 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 100 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 104 وبين مستوى المقاومة هو 108 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد