شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة (CGC) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 365 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 350 فلس كمستوى اول ثم 320 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 400 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 357 فلس وبين مستوى المقاومة هو 370 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط