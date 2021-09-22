شكرا لقرائتكم خبر عن المعامل (KCPC) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 526 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 500 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 550 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 515 وبين مستوى المقاومة هو 532 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد