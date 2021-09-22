شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا فنادق (IFAHR) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 46.50 فلس، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 49 فلس، والذي يقترب من مستوى المقاومة الحالي عند 50 فلس، وهو ما قد يضغط على السهم لاسفل مرة اخرى في عملية جني ارباح للوصول لمستوى الدعم 39 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 50 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 44.8 فلس وبين مستوى المقاومة هو 48.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط