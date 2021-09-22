شكرا لقرائتكم خبر عن بلدنا (BLDN) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 1.624 فلس، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر "Momentum" وهو ما يشير الى ان السهم قد يشهد عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.56 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.69 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.59 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.64 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط