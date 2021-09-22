شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ت (GINS) مازال الاداء سلبي -تحليل صباحي- 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول بشكل سلبي في الاجل القصير، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 884 فلس، مستقرا اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، كما نلاحظ استمرار الاداء السلبي لمؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الاداء السلبي للوصول لمستوى الدعم 750 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 950 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 865 وبين مستوى المقاومة هو 895 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط