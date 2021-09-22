شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكهرباء و الماء القطرية (QEWS) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 16.57 ريال، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما يلامس السهم خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 16.35 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16.90 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.46 ريال وبين مستوى المقاومة هو 16.68 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط