شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للوقود (QFLS) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 17.88 ريال، مصحوبا بظهور اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع عودة السهم للانخفاض لاعادة اختبار مستوى الدعم 17.60 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18.30 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 17.73 ريال وبين مستوى المقاومة هو 17.97 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط