شكرا لقرائتكم خبر عن ساحل (COAST) يواصل جني الارباح -تحليل صباحي- 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 104 فلس، ليقلص بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، في ظل تدني كميات التداول مقارنة بمتوسطه الشهري، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع استمرار عمليات جني الارباح للوصول لمستويات قد تصل الى 99 فلس كمستوى اول ثم 87 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 108 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 102 فلس وبين مستوى المقاومة هو 105 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط