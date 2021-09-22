شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستثمار الجريء» تطلق منتج الاستثمار في صناديق الدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الشركة السعودية للاستثمار الجريء منتج الاستثمار في الصناديق التي تقدم أدوات الدين والصناديق التي تقدم أدوات الدين الجريء بعد صدور موافقة لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية 2030م.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء د. نبيل كوشك، إن الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة يزدهر من خلال صناديق الاستثمار الجريء وصناديق النمو والمدعومة من البرامج الحكومية، ومع ذلك لا تزال الصناديق التي تقدم أدوات الدين وأدوات الدين الجريء تمثل فجوة تمويلية في منظومة الاستثمار الجريء واستثمار النمو في المملكة، وقد ظهرت أدوات الدين وأدوات الدين الجريء على الصعيد العالمي كامتداد لتطور منظومة الاستثمار الجريء واستثمار النمو.