شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة»: دمج أمانتي اللجان الضريبية والجمركية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قرارا بدمج أمانتي اللجان الضريبية والجمركية في أمانة واحدة تحت مسمى «الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية»، لتتولى بوصفها جهة مستقلة مهمة لتوفير الدعم القانوني والفني والمحاسبي والإداري للجان الزكوية والضريبية والجمركية للقيام بأعمالها.

وجاء قرار مجلس إدارة الهيئة امتدادا لسلسلة الإجراءات المنظمة والميسرة لرحلة التقاضي، ولرفع مستوى التكامل والكفاءة، وذلك في إطار السعي المستمر لتسهيل رحلة المتعاملين، وتوحيد الإجراءات التنظيمية والإدارية والتقنية للاستفادة من الخدمات المشتركة، لتحقيق أعلى مستويات الجودة في تمكين الفصل الناجز في المنازعات الزكوية والضريبية والجمركية، والوصول إلى أساليب مبتكرة وفعالة في تيسير رحلة التقاضي للمتعاملين، مع تعزيز الكفاءة التشغيلية على المستوى المؤسسي.

وتتيح الأمانة إجراء جميع المعاملات عبر بوابتها الإلكترونية، وذلك بالتكامل الرقمي مع جميع الأنظمة ذات العلاقة، حرصا منها على الإسهام في إنفاذ الأنظمة الزكوية والضريبية والجمركية، وأتمتة جميع الإجراءات القضائية ضمن سلسلة من الخطوات الهادفة إلى تحسين تجربة المتعاملين.