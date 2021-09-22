شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة الخليجية عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباينت مؤشرات الأسهم الخليجية عند الإغلاق، فيما أنهى «مؤشر السوق السعودي»، جلسة أمس الثلاثاء، على تراجع بنسبة 0.1 % مغلقا عند 11316 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.3 مليار ريال.

وأقفل سوق دبي المالي منخفضا بنسبة 1.2% عند مستوى 2838 نقطة، متأثراً بتراجعات الأسواق العالمية، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 221 مليون درهم فقط، فيما أقفل سوق أبوظبي المالي عاكساً اتجاهه إلى ارتفاع بنسبة 0.11% بعد تراجعه أول الجلسة بنحو 1 %، حيث أقفل عند مستوى 7754 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1398 مليون درهم.

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشر السوق العام 29ر28 نقطة ليبلغ مستوى 11ر6845 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 41ر0 % . وتم تداول كمية أسهم بلغت 3ر246 مليون سهم، تمت عبر 10288 صفقة نقدية بقيمة 7ر45 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 04ر41 نقطة ليبلغ مستوى 32ر5578 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 73ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 08ر167 مليون سهم، تمت عبر 6280 صفقة نقدية، بقيمة 2ر20 مليون دينار، كما انخفض مؤشر السوق الأول 23ر23 نقطة، ليبلغ مستوى 33ر7485 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 31ر0 % ، من خلال كمية أسهم بلغت 3ر79 مليون سهم، تمت عبر 4008 صفقات بقيمة 5ر25 مليون دينار.

وأغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,686.57 نقطة بانخفاض قدره 3.58 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 664.95 نقطة بانخفاض قدره 2.16 نقطة عن معدل إقفاله السابق. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و771 ألفاً و346 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 794 ألفاً و208 دنانير بحرينية نفذت من خلال 102 صفقة.

وأقفل مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 94ر3920 نقطة منخفضًا بـ 4ر24 نقطة وبنسبة 62ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 31ر3945 نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونين و279 ألفًا و380 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 5ر126% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و6 آلاف و414 ريالًا عمانيًا.

وسجل المؤشر العام لبورصة قطر، ، انخفاضًا بمقدار 34.62 نقطة، أي ما نسبته 0.31%، ليصل إلى 11 ألفًا و143.45 نقطة. وتم خلال جلسة، تداول 114 مليونًا و326 ألفًا و501 سهم بقيمة 301 مليون و901 ألف و909.384 ريالا، نتيجة تنفيذ 7650 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 8 شركات، بينما انخفضت أسعار 35 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 643 مليارًا و192 مليونًا و892 ألفًا و537.730 ريالًا، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 645 مليارًا و455 مليونًا و501 ألف و358.970 ريالًا.