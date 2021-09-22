شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ينعكس دخول البضائع بمواصفات قياسية محدودة على الصناعة المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء، إن حظر دخول البضائع المستوردة إلا بمواصفات معينة سيجعل المنافسة بها تكافئ بين المحلي والمستورد، لأنه ليس من الطبيعي أن تدخل البضائع المستوردة بسعر أقل مع قلة جودتها وتقول أن الصناعة الوطنية يجب أن تنزل إلى هذا السعر، وطبعاً هذا مستحيل لأن المصانع لديها التزامات وتدفع ضرائب ورواتب والتزامات تجاه الدولة بعكس المستورد بمواصفات أقل.

وأضاف في حوار ينشر لاحقا في الخليج 365،" قد نجد الفترة القادمة مساحة أكبر للصناعة الوطنية في مواجهة الاستيراد، خاصة مع صدور بعض التشريعات التي تتيح بشكل أوسع الاعتماد على الصناعة الوطنية مثل قانون تفضيل المنتجات الوطنية في العقود الحكومية، وكذلك القانون 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يسمح بتوريد 40 % من إنتاج هذه الصناعات إلى الحكومة وهذا يفسح الطريق بشكل أكبر للإنتاج الوطني.