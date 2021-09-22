شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محي الدين ناعيًا المشير طنطاوي: كان ودودًا يعرف الواجب وقائد عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور محمود محي الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، المشير محمد حسين طنطاوي، مؤكداً أنه كان أحد فرسان حرب أكتوبر البواسل والعظام، متابعًا: "تشرفت عندما كنت وزيرًا للاستثمار، وكان سيادة المشير وزيراً للدفاع، وأشهد له بالجدية والصرامة والحزم والالتزام، وهو ما انعكس في كل الملفات التي كان يعرضها ويتناولها".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة "mbc مصر": "تلك الجدية التي اتسم بها، لم تمنعه خلال فترات الاستراحة في اجتماعات مجلس الوزراء، إلا أنه كان يحب كرة القدم، وكان ينتمي لأحد الفرق الرياضية ويتابع الدوري، وكان لا يفوت فرصة ولو عابرة إلا وذكر كل من معه بالبطولات العسكرية المصرية على مدار التاريخ".

وتابع: "عندما كان يتكلم عن الكرة والرياضة، كان يتحدث بها وكأنه جزءاً من هوية المواطن المصري، وكان يؤكد على أن للرياضة دور في تجهيز الشباب للاستعداد في دخول أي معركة من أجل الوطن، وكان ودوداً يعرف الواجب، وقائد عظيم رحمه الله وغفر له".