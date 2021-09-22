شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يتخلى عن مكاسبه ويغلق منخفضاً لرابع جلسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء متخلية عن مكاسبها، وذلك قبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي.



وتتزايد حدة القلق بشأن الاقتصاد الصيني مع تصاعد أزمة "إيفرجراند" العقارية التي تواجه أزمة ديون ضخمة وسط توقعات بعدم قدرتها على السداد مما سيؤثر سلبا على القطاع العقاري وقطاعات أخرى بوجه عام في البلاد.



وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، سجلت تصاريح البناء في أمريكا 1.73 مليون تصريحا خلال أغسطس/آب، فيما سجلت وتيرة بناء المنازل الجديدة 1.62 مليون وحدة مقارنة بتوقعات عند 1.55 مليونا.



وسجل الحساب الجاري الأمريكي عجزا قدره 190 مليار دولار في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات تسجيل عجز قدره 193 مليار دولار.



وتترقب الأسواق عن كثب بدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي اليوم، ويستمر حتى غد الأربعاء يليه قرار يتعلق بمعدل الفائدة وبيان السياسة النقدية.



من ناحية أخرى، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها إزاء نمو الاقتصاد العالمي في عام 2021 إلى 5.7% فيما خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام إلى 6%.



وفي سوق الخام، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.4% أو ما يعادل 27 سنتا وأغلقت عند 70.56 دولار للبرميل.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.6% أو ما يعادل 44 سنتا وأغلقت عند 74.36 دولار للبرميل.



وفي ختام التداولات، هبط مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 33919 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 34313 نقطة وأقل مستوى عند 33914 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 4354 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4394 نقطة وأقل مستوى عند 4347 نقاط.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 14746 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 14847 نقطة وأقل مستوى عند 14696 نقطة.