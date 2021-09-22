شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع مدعومة بتراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومتابعة موسم الحصاد في الولايات المتحدة.



وتتسارع وتيرة الحصاد في في ولايات الغرب والوسط الأمريكية التي تعرف بحزام الحبوب خلال الأيام القليلة الماضية، كما تأثرت السلع الزراعية سلبا بانخفاض أسهم شركات الطاقة في الآونة الأخيرة.



وتشير التوقعات إلى أن حصاد الذرة الأمريكية اكتمل بنسبة 10% حتى أمس الأحد بينما اكتمل حصاد الصويا بنسبة 5% بناء على مسح أجرته وكالة رويترز، وذلك قبيل صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية.



وانخفضت وتيرة التفتيش على الذرة تمهيدا لتصديرها من الموانيء الأمريكية بنسبة 48% في الأسبوع الماضي مقارنة بنفس الفترة قبل عام، بينما انخفضت وتيرة التفتيش على الصويا بنسبة 80%.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:45 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 93.05 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.9% إلى 12.74 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 12.75 دولار وأقل سعر عند 12.57 دولار.