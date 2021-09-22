شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع بعد عدة جلسات من الخسائر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة فضلا عن تراجع هامشي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن الحساب الجاري الأمريكي سجل عجزا قدره 190 مليار دولار في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات تسجيل عجز قدره 193 مليار دولار.



وعلاوة على ذلك، سجلت تصاريح البناء في أمريكا 1.73 مليون تصريحا خلال أغسطس/آب، فيما سجلت وتيرة بناء المنازل الجديدة 1.62 مليون وحدة مقارنة بتوقعات عند 1.55 مليونا.



هذا، ويبدأ اليوم اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ويستمر حتى غد الأربعاء يليه قرار يتعلق بمعدل الفائدة وبيان السياسة النقدية ثم مؤتمر صحفي يعقد رئيس البنك المركزي "جيروم باول".



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:23 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 93.05 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 20:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 22.4 دولار للأوقية.