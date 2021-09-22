شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع قليلاً في ظل تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل انخفاض الدولار الأمريكي بشكل طفيف قبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي.



وتتزايد حدة القلق بشأن الاقتصاد الصيني مع تفاقم أزمة "إيفرجراند" العقارية التي تواجه أزمة ديون ضخمة وسط توقعات بعدم قدرتها على السداد مما سيؤثر سلبا على القطاع العقاري وقطاعات أخرى بوجه عام في الصين، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على الأسواق العالمية.



وفي خطوة تستهدف المساهمة في علاج الأزمة، يحاول البنك المركزي الصيني تخفيف وطأتها بالأسواق من خلال ضخ سيولة في النظام المالي بحوالي 90 مليار يوان (نحو 14 مليار دولار).



هذا، ويبدأ اليوم اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ويستمر حتى غد الأربعاء يليه قرار يتعلق بمعدل الفائدة وبيان السياسة النقدية فضلا عن عقد رئيس البنك المركزي "جيروم باول" مؤتمراً صحفياً للتعليق على تطورات الاقتصاد.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.3672، وسجل أعلى سعر عند 1.3694 في حين سجل أقل سعر عند 1.3641.