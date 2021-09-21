شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة التجارية المصرية فى زامبيا تواصل لقاءاتها لزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل البعثة التجارية المصرية في دولة زامبيا لقاءاتها مع الشركات المستوردة هناك في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ والصناعات الكهربائية والكابلات وصناعات تشكيل المعادن ومكونات السيارات وآلات الزراعية.

ويشارك في البعثة المصرية 15 شركة بهدف زيادة الصادرات إلي السوق الأفريقي والتعرف على احتياجات السوق الزامبي بصورة أكبر، والعمل على تلبية احتياجات هذا السوق في قطاع السلع الهندسية.

ويسعي المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، الي توسيع القاعدة التصديرية إلي زامبيا من أجل فتح سوق أوسع لمصر هناك، في ظل فرص قوية للصناعات الهندسية المصرية.

وأعلن المجلس التصديرى، إن سوق زامبيا من الأسواق المهمة للصناعات الهندسية، وتشهد المنتجات الهندسية طلب مرتفع داخل سوق زامبيا، مشيراً إلى أن ارتفاع تكلفة الشحن من الصين يعطي فرص أكبر للصادرات المصرية الهندسية.

وكشف المجلس، أن حجم الصادرات المصرية إلي زامبيا 8 ملايين دولار خلال 2020 مقابل 160 مليون دولار واردات، وهذا لا يتناسب مع احتياجات السوق الزامبي ولا قدرات الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الهندسية يساهم بـ15% من الصادرات المصرية للسوق الزامبى.