شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 21-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 21-9-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرة بالحديث عن عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتأثير تداعيات أزمة شركة إيفر جراند الصينية على أسواق المال العالمية، وخسر رأس المال السوقي 14.6 مليار جنيه عند مستوى 692.201 مليار جنيه.





إيقاف تداول 16 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ العامة لمنتجات الخزف والصيني، المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أم بي للهندسة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، الشمس للإسكان والتعمير، حديد عز، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، بي أي جي للتجارة والاستثمار، شارم دريمز للاستثمار السياحي، البدر للبلاستيك.

البورصة تخسر 14.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرة بالحديث عن عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتأثير تداعيات أزمة شركة إيفر جراند الصينية على أسواق المال العالمية، وخسر رأس المال السوقي 14.6 مليار جنيه عند مستوى 692.201 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 410.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.22%، والعرب على 5.16% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 80.3 ألف جنيه، 224.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 138 مليون جنيه، 39.2 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، 41 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.98%، ليغلق عند مستوى 10498 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 2222 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 12787 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 4098 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 2598 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.29% ليغلق عند مستوى 3535 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 4112 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1100 نقطة.

وصعدت أسهم 18 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 136 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المجموعة المصرية العقارية، 435 ألف سهم، 35 ألف سهم، 3.6 مليون سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، مطاحن وسط وغرب الدلتا، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، برايم القابضة للاستثمارات المالية 3500 سهم، 1500 سهم، 100 ألف سهم، 64122 سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات تعليم لخدمات الإدارة، مصر للفنادق، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 25 ألف سهم، 14871 سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي.

وباع المساهم الصندوق العالمي للاستثمار، عدد 35 ألف سهم بشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر 29.6519 جنيه بقيمة 1.04 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.457% إلى 5.165%، وتم تنفيذ الصفقة من شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية.

أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، توقيع محضر التسليم النهائي للأرض مع الهيئة المصرية العامة للبترول، لقطعة أرض فضاء بمنطقة الطرح - الطابية - قسم المنتزة - محافظة الإسكندرية بمساحة 80 فدان بقيمة بيعية للأرض وقدرها 447.8 مليون جنيه.





الرقابة الماليةأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، صدور قرار رئيس الهيئة رقم (888) لسنة 2021 بوقف شركة سوليدير لصناديق الاستثمار وكذا قرار الوقف رقم (889) لسنة 2021 بوقف شركة تطوير للاستشارات المالية عن الأوراق المالية وجارى استكمال السير في إجراءات المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بإلغاء الترخيص.

كما أعلنت الهيئة، عدم قبول إجراء تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني.