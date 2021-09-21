شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 21-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 21-9-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرة بالحديث عن عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتأثير تداعيات أزمة شركة إيفر جراند الصينية على أسواق المال العالمية، وخسر رأس المال السوقي 14.6 مليار جنيه عند مستوى 692.201 مليار جنيه.



إيقاف تداول 13 شركة إيقاف تداول 13 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ العامة لمنتجات الخزف والصيني، المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أم بي للهندسة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، الشمس للإسكان والتعمير، حديد عز، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، بي أي جي للتجارة والاستثمار، شارم دريمز للاستثمار السياحي، البدر للبلاستيك.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرة بالحديث عن عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتأثير تداعيات أزمة شركة إيفر جراند الصينية على أسواق المال العالمية، وخسر رأس المال السوقي 14.6 مليار جنيه عند مستوى 692.201 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 410.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.22%، والعرب على 5.16% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 80.3 ألف جنيه، 224.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 138 مليون جنيه، 39.2 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، 41 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.98%، ليغلق عند مستوى 10498 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 2222 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 12787 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 4098 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 2598 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.29% ليغلق عند مستوى 3535 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 4112 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1100 نقطة.

وصعدت أسهم 18 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 136 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 66.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.72%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 12.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.59%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 38.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.44%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 0.828 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.11%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 12.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.09%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 7.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 20.82%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 5.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.02%.

- حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-1 بسعر إغلاق 0.105 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.63%.

- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 18.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.67%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 3.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.23%.