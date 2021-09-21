شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب بالتزامن مع انخفاض هامشي للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعدت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ترقب عن كثب لقرار الاحتياطي الفيدرالي فضلا عن انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف.



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن الحساب الجاري الأمريكي سجل عجزا قدره 190 مليار دولار في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات تسجيل عجز قدره 193 مليار دولار.



وسجلت تصاريح البناء في أمريكا 1.73 مليون تصريحا خلال أغسطس/آب، فيما سجلت وتيرة بناء المنازل الجديدة 1.62 مليون وحدة مقارنة بتوقعات عند 1.55 مليونا.



ومن المنتظر بدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي اليوم، ويستمر حتى غد الأربعاء يليه قرار يتعلق بمعدل الفائدة وبيان السياسة النقدية ثم مؤتمر صحفي يعقد رئيس البنك المركزي "جيروم باول".



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:10 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 93.05 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 19:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1776.3 دولار للأوقية.