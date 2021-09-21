شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للدولار الأمريكي قبيل قرار الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل الترقب عن كثب لقرار الاحتياطي الفيدرالي فضلا عن متابعة أزمة "إيفرجراند" في الصين.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن الحساب الجاري الأمريكي سجل عجزا قدره 190 مليار دولار في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات تسجيل عجز قدره 193 مليار دولار.



وسجلت تصاريح البناء في أمريكا 1.73 مليون تصريحا خلال أغسطس/آب، فيما سجلت وتيرة بناء المنازل الجديدة 1.62 مليون وحدة مقارنة بتوقعات عند 1.55 مليونا.



هذا، ومن المنتظر بدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي اليوم، ويستمر حتى غد الأربعاء يليه قرار يتعلق بمعدل الفائدة وبيان السياسة النقدية ثم مؤتمر صحفي يعقد رئيس البنك المركزي "جيروم باول".



من ناحية أخرى، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها إزاء نمو الاقتصاد العالمي في عام 2021 إلى 5.7% فيما خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام إلى 6%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:07 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 93.05 نقطة.