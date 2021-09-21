سايبم الإيطالية وأرامكو تبحثان تأسيس شركة في الهندسة والبناء بالشراكة مع صندوق الاستثمارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مجموعة خدمات الطاقة الإيطالية «سايبم» اتفاقا مع شركة «أرامكو السعودية» لبحث تأسيس شركة في مجال الهندسة والبناء في السعودية بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة.

وأوضحت «سايبم» في بيان لها، أن الشركة الجديدة ستعمل في أنشطة الهندسة والمشتريات والبناء في قطاع الطاقة والبنية التحتية الصناعية، مبينة أن ذلك سيسمح بتوظيف الموارد المحلية في المملكة.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار برنامج نماءات للاستثمارات الصناعية الذي تتبناه «أرامكو السعودية».

وكانت «أرامكو السعودية» أطلقت في 7 سبتمبر الحالي، توسعات كبيرة في برنامجها للاستثمارات الصناعية (نماءات أرامكو)، بتوقيع 22 مذكرة تفاهم جديدة بالإضافة إلى اتفاقية مشروع مشترك تبلغ قيمته حوالي 90 مليار ريال.

ويهدف «نماءات» للإسهام في دعم التوطين والاستفادة من الفرص الواسعة المتاحة في المملكة لخلق قيمة جديدة ودفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي.

ويعد نماءات، استكمالا لبرنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، الذي أطلق في 2015 لتحسين كفاءة سلسلة الإمداد من خلال التوطين وتطوير المهارات ونقل المعرفة وتوفير الفرص الوظيفية. ويتماشى مع مبادرات أخرى مهمة تهدف إلى تقديم طاقة ذات مستوى عالمي، ومنظومة أعمال صناعية في السعودية، مثل مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، ومجمع الملك سلمان للطاقة (سبارك)، ومركز الابتكار «المختبر 7» المستقبلي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ياسر الرميان، خلال إطلاق نماءات أرامكو، أن الشركة تواصل ريادتها في تمكين وتعزيز البنية التحتية المستدامة والتقنية الصناعية في المملكة، من خلال استثمارات واسعة النطاق وشراكات رئيسة، مثل برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، وعلى غرار ذلك يأتي برنامج نماءات، مبينا أن مثل هذه المبادرات تساعد على دفع النمو الاقتصادي والتنويع بشكل أكبر، وضمان موثوقية أكبر لإمدادات الطاقة، وتوطين سلسلة الإمداد الصناعية بشكل فعال، وخلق فرص عمل ومهارات أفضل.

وذكر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، أن برنامج نماءات يقدم لشركائنا من المستثمرين العالميين والوطنيين فرصا كبيرة للمشاركة في استراتيجية أرامكو السعودية لتحقيق النمو المستقبلي والاستدامة، والاضطلاع بدور حيوي لزيادة القيمة المضافة في سلسلة توريد الطاقة والكيميائيات.

وتأتي مذكرات التفاهم الجديدة، على أساس مذكرات سابقة كشف عنها للمرة الأولى في نوفمبر 2020، وشملت أفق تعاون مع شركتي «شل» وأدفانسد ميتالورجيكال جروب (إيه إم جي) للتدوير، لتطوير أعمال جديدة في مجال استخلاص المعادن من المخلفات الصناعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة لتصنيع المعادن والمحفزات الكيمائية، وكذلك فرص تجارية مع شركة سوزو إكس دي إم المحدودة للطباعة ثلاثية الأبعاد، في مجال الطباعة الصناعية ثلاثية الأبعاد.