شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب بالتعاملات المسائية وعيار 21 بـ776 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق سوق الذهب، على ارتفاع طفيف، اليوم الثلاثاء، عند مستويات 776 جنيها للجرام من عيار 21، وهو الأكثر رواجاً ومبيعاً في مصر، وذلك مع تسجيل سعر أونصة الذهب 1775 دولارا وقت كتابة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18: 665 جنيها

عيار 21: 776 جنيها.

عيار 24: 886 جنيها

الجنيه الذهب: 6208 جنيها.

أونصة الذهب 1775 دولارا

سعر الذهب في مصر تعرض لهبوط واضح الأسبوع الماضي وخسر أكثر من 12 جنيها تقريبًا في التداولات على مدار أيام التداول، وذلك بسبب نزول أونصة الذهب إلى مستويات 1750 دولارا.

سعر الذهب عالميًا عاود الصعود هذا الأسبوع، لتسجل الأونصة 1775 دولار وقت كتابة هذه السطور ، في حين يترقب السوق بيانات هامة للغاية غداً الأربعاء، قد تؤثر في مصر عمليات تداول الذهب.