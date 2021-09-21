شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة المصرية بجلسة الثلاثاء باستثناء صعود "التعبئة والتغليف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت كافة قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء صعود الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.96%، وتصدر القطاعات المتراجعة التجارة والموزعون بنسبة 11.07%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 4.67%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.23%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 3.94%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 3.73%، وهبط قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.34%، ثم قطاع العقارات بنسبة 3.17%.

كما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.53%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.27%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.01%، ثم قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والبنوك بنسبة 1.96%، 1.86%، على التوالي، وهبطت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والأغذية والمشروبات والتبغ والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والخدمات التعليمية بنسبة 1.63%، 1.54%، 0.73%، 0.55%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرة بالحديث عن عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتأثير تداعيات أزمة شركة إيفر جراند الصينية على أسواق المال العالمية، وخسر رأس المال السوقي 14.6 مليار جنيه عند مستوى 692.201 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 410.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.22%، والعرب على 5.16% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 80.3 ألف جنيه، 224.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 138 مليون جنيه، 39.2 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، 41 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.98%، ليغلق عند مستوى 10498 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 2222 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 12787 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 4098 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 2598 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.29% ليغلق عند مستوى 3535 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 4112 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1100 نقطة.

وصعدت أسهم 18 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 136 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.