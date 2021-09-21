شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مفهوم البروتستو الذى يسبق إعلان الإفلاس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، "النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الافلاس عام 2020"، وهو ما يطرح تساؤلا حول تعريف البروتستو وأنواعه؟

يعرف البروتستو بأنه مرحلة سابقة على إشهار الإفلاس، ويعني عدم وجود رصيد بالبنك يكفي لقيمة "الكمبيالة" المحررة المستحقة الدفع على التاجر، ينتج عنها اتخاذ إجراءات ضده بـ"البرتسة لهذه الكمبيالة" عن طريق المحكمة واتخاذ إجراءات إشهار الإفلاس.

ويغطى البروتستو المعلن من جهاز الإحصاء، الحالات التي تم السداد فيها، والحالات التي لم تشهد سداد خلال فترة زمنية محددة.

وبلغ عدد حالات البروتستو التي دفعت قيمته 3205 حالة عام 2020، مقابل 5446 حالة عام 2019 بانخفاض بلغ 2241 حالة بنسبة 41.1٪، أما بالنسبة لقيمة الدين لحالات البروتستـو التي دفعت قيمته فقد بلغت 65.7 مليون جنيه عام 2020، مقابل 103.5 مليون جنيه عام 2019 بانخفاض بلغ 37.8 مليـون جنيه بنسبة 36.5٪.

وسجل عدد حالات بروتستو عدم الدفع نحو 9769 حالة عام 2020، مقابل 11035 حالة عام 2019، بتراجع بلغ قدره 1266 حالة بنسبة 11.5٪، بينما بلغت قيمة الدين لحالات بروتستو عدم الدفع مليار جنيــه عام 2020، مقابل 3.2 مليار جنيه عام 2019 بانخفاض بلغت قيمته 2.2 مليار جنيه بنسبة 68.6٪.