شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الثلاثاء.. تراجع مؤشرات البورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار اليوم عددا من الأخبار الهامة المرتبطة بالاقتصاد الوطني والعالمي لعل أهمها حركة البورصة المصرية وسوق الأسهم والنفط والذهب.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرة بالحديث عن عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتأثير تداعيات أزمة شركة إيفر جراند الصينية على أسواق المال العالمية، وخسر رأس المال السوقي 14.6 مليار جنيه عند مستوى 692.201 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.98%، ليغلق عند مستوى 10498 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 2222 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 12787 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 4098 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 2598 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.29% ليغلق عند مستوى 3535 نقطة.

سجلت أسعار النفط اليوم ،74.82 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.18دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، استقرت علي نفس مستوي ارتفاعها، وذلك حيث أشار المحللون إلي التوقعات باستمراريه الارتفاع نتيجة انخفاض المعروض في الولايات المتحدة.

وسجلت أسعار عقود خام القياس العالمى برنت المكاسب الأسبوعية الثانية لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية وذلك بنسبة 3.3% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية تعد الرابع لها على التوالي بنسبة 3.2% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بقيمة جنيهين في سوق الصاغة مع عودة الارتفاع في أسعار الذهب عالميا لتقترب من 1766 دولار ومع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن مستقبل التحفيز النقدي.

أسعار الذهب في مصر، عيار 18 سجل 664 جنيها، عيار 21 سجل 775 جنيها، عيار 24 سجل 886 جنيها، الجنيه الذهب 6200 جنيه، أونصة الذهب 1764 دولارا.

تتجه أنظار المستثمرين في أسواق العملات والمعادن إلي استراليا اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، وذلك مع إعلان محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاسترالي، وهو ما يكون له آثار على أسواق المعادن الثمينة وقرارات المستثمرين.

‌وكنا قد شهدنا في أسواق المعادن والعملات والأسهم اضرابات واضحة خلال الأسبوع المنقضي، وذلك وسط ترقب اجتماع ومؤتمر البنك الفيدرالي الأمريكي والمرتقب يوم الأربعاء القادم، والذي سيكون له آثار مباشرة على الأسواق.

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن استراتيجية مصر الرقمية تهدف إلى تحقيق التحول الى مجتمع رقمى متكامل لمواكبة العصر الرقمى وما يتطلبه من ضرورة نشر أدوات التكنولوجيا وتوافر مهارات لاستخدامها والاستفادة منها على مستوى الأفراد، وكذلك توافر المؤسسات القادرة على تبنى التكنولوجيا لتطوير أدائها، وتهيئة البيئة الداعمة للابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية؛ موضحا حرص الدولة على تبنى التكنولوجيات البازغة لتحقيق أهداف التنمية، مع العمل بالتوازى على القيام بدور محورى على المستوى الدولى للتعاون فى تطوير أطر لحوكمة لهذه التكنولوجيات الجديدة.

وجاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال فعاليات الدورة 30 لمؤتمر الرابطة الدولية لإدارة التكنولوجيا التى تستضيفها وتنظمها جامعة النيل بالتعاون مع كلية الدراسات العليا لإدارة التكنولوجيا بجامعة بريتوريا بجنوب افريقيا خلال الفترة من 19 حتى 23 سبتمبر تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعى، كما يتم حاليا تطوير استراتيجية وطنية للمدن الذكية بالإضافة الى نشر مراكز ابداع مصر الرقمية؛ مؤكدا على أنه يتم تنفيذ خطة لبناء القدرات فى التكنولوجيات الرقمية لأكثر من 200 ألف شاب خلال عام، حيث تم مضاعفة ميزانية بناء القدرات الرقمية اكثر من 20 ضعف على مدار ثلاث سنوات.

وأشار الوزير إلى أن الجائحة قد خلقت فرصا متميزة للأفراد والدول ومن بينها مصر لتسريع وتيرة التحول الرقمي، سواء من خلال تطوير البنية التكنولوجية، أو رقمنة المزيد من الخدمات، أو نشر استخدامات التكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعى وسلاسل الكتل وانترنت الأشياء.

رفع كفاءة منظومة تسويق المنتجات البترولية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أهمية الاستمرار فى رفع كفاءة منظومة تسويق المنتجات البترولية والخدمات المقدمة للمواطنين والتطوير المستمر فى تقديم الأنشطة المختلفة لشركات تسويق المواد البترولية للتطوير والتوسع وزيادة الاستثمارات، وهو ما يتم مواكبته من خلال استراتيجية تطوير شاملة تتكامل فيها عملية تطوير شكل محطات ومنافذ التسويق وتدريب وصقل خبرات العاملين مقدمى الخدمات للعملاء الذين يحظون بدورات متخصصة فى التوعية وكيفية التميز فى تقديم الخدمات.

كما وجه بالاستمرار فى تطوير المستودعات الرئيسية للمنتجات البترولية بالوجهين القبلى والبحرى وزيادة منافذ التوزيع واستكمال رقمنة هذه المستودعات والمنافذ وكذا مختلف الأنشطة والتوسع فى نشاط تموين السفن وتصدير المنتجات البترولية المتخصصة وخاصة الزيوت والكيماويات فى ظل ما تحققه من عائدات دولارية تدعم استثمارات الشركة واقتصادياتها والاقتصاد الوطنى.