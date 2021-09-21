شكرا لقرائتكم خبر عن "تويتر" تتفق على سداد غرامة مالية لتسوية دعوى قضائية من المساهمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "تويتر" اليوم الثلاثاء بشكل رسمي الموافقة على دفع غرامة مالية باهظة لتسوية دعوى قضائية رفعها مساهمو الشركة بسبب أن إدارة "تويتر" بالغت في تقديراتها المتفائلة حيال مستقبل أنشطتها.



واتفقت "تويتر" مع المساهمين محل الدعوى القضائية على سداد نحو 809.5 مليون دولار لتسوية هذه الدعوى الجماعية.



وكانت الدعوى القضائية قد أفادت بأن المسؤولين التنفيذيين لدى "تويتر" ضللوا المستثمرين بشأن توقعات النمو في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014.



وأشاروا إلى أن مسؤولي الشركة كانوا قد تعهدوا بزيادة عدد المستخدمين النشطين لمنصة "تويتر" إلى 550 مليون مستخدم على المدى المتوسط وإلى أكثر من مليار مستخدم على المدى الطويل.



لكن المساهمين يرون أن المسؤولين أخفقوا في تنفيذ وعودهم، وهو ما دفعهم لرفع الدعوى القضائية أمام محكمة فيدرالية في سانفرانسيسكو خلال عام 2016.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تويتر" بحلول الساعة 18:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.4% إلى 63.03 دولار، وسجل أعلى سعر عند 63.1 دولار وأقل سعر عند 61.5 دولار.