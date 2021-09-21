شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أوبر تكنولوجيز" يقفز بأكثر من 12% بعد توقعات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أوبر تكنولوجيز" الأمريكية لخدمات التوصيل والنقل التشاركي خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو حاد مدعومة بتوقعات إيجابية أطلقتها الشركة.



وذكرت "أوبر" في بيان بأنها تتوقع تسجيل أرباح فصلية خلال الربع السنوي الثالث من العام الجاري، وهو ما سيكون بمثابة أول أرباح فصلية معدلة تسجلها الشركة منذ انطلاقتها قبل ما يزيد عن 10 سنوات.



وأضافت أنها تتوقع تحقيق أرباح معدلة – عند استثناء المواد المكررة قبل خصم الضرائب والإهلاك والتكاليف الأخرى – بحوالي 25 مليون دولار خلال الربع السنوي المنتهي في الثلاثين من سبتمبر/أيلول، وذلك مقارنة بتوقعاتها السابقة بتسجيل خسائر فصلية في نفس الفترة بحوالي 100 مليون دولار.



وعلق المدير التنفيذي لـ"أوبر" "دارا خسروهاشي" على هذه التوقعات بالقول إن الأزمة تسفر عن فرصة، وهذا ينطبق على الشركة خلال العام ونصف عام الماضي ملمحاً إلى جائحة "كورونا" التي زادت من وتيرة خدمات التوصيل واستفادت منها بعض الشركات.



وعلى صعيد التداولات، قفز سهم "أوبر تكنولوجيز" بحلول الساعة 17:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 12.4% إلى 44.7 دولار.