شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه قبيل صدور بيانات معهد البترول الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وقلصت مكاسبها قبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي.



كانت أسعار النفط والسلع الأخرى قد تراجعت في الآونة الأخيرة نتيجة القلق بشأن الاقتصاد الصيني وانعكاس ذلك على الطلب.



وجاء ذلك نتيجة أزمة "إيفرجراند" العقارية التي تعاني من ديون ضخمة أثقلت كاهلها مما يؤثر سلبا على القطاع العقاري وقطاعات أخرى بوجه عام في الصين.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات النفط عن الأسبوع الماضي بينما ستصدر القراءة الرسمية من جانب إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:43 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 93.05 نقطة.



وفيما يتعلق بالتداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 16:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 70.4 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.5% إلى 74.2 دولار للبرميل.