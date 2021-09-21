شكرا لقرائتكم خبر 17 بنكا محليا وأجنبيا تقدم خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت وزارة العدل الإفراغ الالكتروني عبر بنوك إضافية جديدة، ليبلغ إجمالي البنوك المتاحة 17 بنكا محليا وأجنبيا مرخصا من البنك المركزي السعودي.

وأوضحت الوزارة أنها في بيان أمس أتاحت خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني عبر 10 بنوك محلية و7 بنوك أجنبية، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، مشيرة إلى أن قائمة البنوك والمصارف تشمل بنك البلاد، الرياض، السعودي البريطاني، الجزيرة، السعودي للاستثمار، العربي الوطني، السعودي الفرنسي، الإنماء، الراجحي، وبنكي الأهلي وسامبا «البنك الأهلي السعودي -حاليا-»، الكويت الوطني، مسقط، البحرين، بي إن بي، الخليج الدولي، جي بي مورجان، وتي سي زراعات بانكاسي، إلى جانب بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

وأكدت أن التوسع في إجراء الخدمة عبر البنوك الجديدة يهدف إلى خدمة أكبر عدد من المستفيدين عبر إتاحة إيداع مبالغ الصفقات العقارية في حساباتهم البنكية وذلك في عملية الكترونية متكاملة تبدأ من قبول الأطراف الصفقة، وتحويل المبلغ للبائع ونقل ملكية العقار للمشتري وذلك بشكل الكتروني متكامل، عبر بوابة ناجز najiz.sa، دون تدخل بشري ودون أية حاجة لزيارة المصرف أو كتابة العدل لإتمام الصفقة.

واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار الكترونيا، أن يكون الطرفان سعوديين، ولدى كل منهما حساب مفعل في «أبشر».

10 بنوك محلية

7 بنوك أجنبية







الإنماء



الراجحي



الأهلي السعودي



البلاد



الرياض



الجزيرة



السعودي للاستثمار



العربي الوطني



السعودي الفرنسي



السعودي البريطاني



الكويت الوطني



مسقط



البحرين



بي إن بي



الخليج الدولي



جي بي مورجان



تي سي زراعات بانكاسي



الأهداف:





خدمة أكبر عدد من المستفيدين.



تسهيل تحويل المبلغ للبائع.



تسهيل نقل ملكية العقار للمشتري الكترونيا.



أبرز الشروط: