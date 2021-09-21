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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المالية ولجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض بحثتا تعزيز التعاون المشترك بينهما، وذلك خلال لقاء رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز في مقر الهيئة بمدينة الرياض، برئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان ورئيس وأعضاء لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين القطاعات الحكومية في ضوء رؤية السعودية 2030، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، إضافة إلى استعراض أدوار ومهام لجنة الاستثمار والأوراق المالية ومبادراتها الاستراتيجية التي تنصب في تحقيق الريادة وأفضل المعايير والممارسات في قطاع الاستثمار والأوراق المالية في المملكة العربية السعودية.

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