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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وجامعة بيشة، وقعتا مذكرة لتعزيز التعاون بين الجهتين في مجال إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة. وتهدف المذكرة إلى إنشاء شراكة بين الجامعة والمدينة لاستضافة محطات لرصد وقياس مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوفير فرص للتدريب والتعاون بمشاركة أصحاب الاختصاص والمهتمين، إلى جانب تعزيز نمو نطاق واسع من برامج الأبحاث والابتكار للطاقة المتجددة، التي تخدم الاقتصاد الوطني وتواكب تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال الاستفادة من القدرات التدريبية والبحثية لكل جهة، وتنميتها لتحقيق نتائج بحثية وتدريبية في إطار تقنيات الطاقة المتجددة.

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