شكرا لقرائتكم خبر دمج أمانتي اللجان الضريبية والجمركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قرارا بدمج أمانتي اللجان الضريبية والجمركية في أمانة واحدة تحت مسمى (الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية)، لتتولى بوصفها جهة مستقلة مهمة توفير الدعم القانوني والفني والمحاسبي والإداري للجان الزكوية والضريبية والجمركية للقيام بأعمالها.

جاء قرار مجلس إدارة الهيئة امتدادا لسلسلة الإجراءات المنظمة والميسرة لرحلة التقاضي، ولرفع مستوى التكامل والكفاءة، وذلك في إطار السعي المستمر لتسهيل رحلة المتعاملين، وتوحيد الإجراءات التنظيمية والإدارية والتقنية للاستفادة من الخدمات المشتركة، لتحقيق أعلى مستويات الجودة في تمكين الفصل الناجز في المنازعات الزكوية والضريبية والجمركية، والوصول إلى أساليب مبتكرة وفعالة في تيسير رحلة التقاضي للمتعاملين، مع تعزيز الكفاءة التشغيلية على المستوى المؤسسي.

وتتيح الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية إجراء جميع المعاملات عبر بوابتها الالكترونية (www.gstc.gov.sa)، وذلك بالتكامل الرقمي مع جميع الأنظمة ذات العلاقة، حرصا منها على الإسهام في إنفاذ الأنظمة الزكوية والضريبية والجمركية، وأتمتة جميع الإجراءات القضائية ضمن سلسلة من الخطوات الهادفة إلى تحسين تجربة المتعاملين وتوفير الوقت والجهد، بدءا من قيد الدعوى ووصولا إلى صدور القرار والاطلاع على نسخة منه عبر الخدمات الالكترونية، مع إتاحة خدمة التقاضي عن بعد لاستثمار الوقت وإنجاز التعاملات.

ودعت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية إلى التعرف على المزيد من المواد التوعوية، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للأمانة، أو حسابها على منصات التواصل الاجتماعي تويتر، ولينكدإن، أو عبر التواصل معها عن طريق رقم مركز الاتصال الموحد (8001220000).