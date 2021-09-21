شكرا لقرائتكم خبر الأسمنت العربية تطالب إعمار المدينة الاقتصادية بكميات الحجر الجيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت شركة الأسمنت العربية، دعوى ضد شركة إعمار المدينة الاقتصادية، بالمحكمة التجارية بمدينة جدة، للمطالبة بالكميات المتبقية من خام الحجر الجيري وفق الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في 28 أبريل 2012.

وأفادت الأسمنت العربية في بيان على «تداول» أمس، أن ذلك يأتي بخصوص التسوية النهائية مع «إعمار» المتعلقة بتداخل الأراضي المملوكة لشركة «إعمار» مع أراضي الامتياز الممنوح لشركة «الأسمنت العربية».

وأشارت إلى أنه خلال فترة الاتفاقية الممتدة لـ 6 سنوات والمنتهية في 28 أبريل 2018، زودت شركة «إعمار» شركة «الأسمنت العربية» بكمية 44.7 مليون طن من الخام وتبقى كمية 5.3 ملايين طن لم تتسلمها شركة «الأسمنت العربية» ورفضت شركة «إعمار» توفير الكمية المتبقية وذلك لانتهاء فترة الاتفاقية حسب ما ورد منهم.

ولفتت إلى أن ذلك جاء رغم المخاطبات المتكررة بهذا الخصوص على مدى 3 سنوات والتي لم تثمر عن أي نتيجة، وعليه قررت إدارة «الأسمنت العربية» المضي قدما في الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها والمطالبة بالكميات المتبقية والمقدرة بـ 5.3 ملايين طن أو إعادة جزء من الأراضي التي سبق أن تنازلت عنها لصالح «إعمار» مقابل تزويدها بكمية 50 مليون طن من خام الحجر الجيري الصالح لصناعة الأسمنت من ناتج تجريف ميناء الملك عبدالله.