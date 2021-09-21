شكرا لقرائتكم خبر إدراج وبدء تداول أسهم شركة توزيع الغاز في «نمو» اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت تداول السعودية في بيان أمس أنه ستدرج شركة الغاز الطبيعي برمز تداول 9516 وبالرمز الدولي SA15AG54KM12، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وحددت الشركة السعر الاسترشادي لتداول أسهمها في السوق الموازية «نمو» عند 13 ريالا. وتأسست شركة توزيع الغاز الطبيعي في 2000، ويبلغ رأسمالها الحالي 50 مليون ريال مقسمة على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية عند 10 ريالات للسهم.
وسيقتصر التداول في الأسهم محل الإدراج المباشر في السوق الموازية على المساهمين الحاليين باستثناء المساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون 5% أو أكثر من رأسمالها، والذين تنطبق عليهم فترة الحظر، بالإضافة إلى فئات المسـتثمرين المؤهلين.
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