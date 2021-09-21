أمير المدينة يدشن مبادرة وزارة الاتصالات ووادي طيبة لتوطين التقنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان خلال حفل، مبادرة وزارة الاتصالات مع شركة وادي طيبة، لتوطين التقنية وتوظيفها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في مناطق المملكة، من خلال تحفيز الشركات التقنية لتوسيع نطاق أعمالها في مختلف المناطق، تماشيا مع الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030 الطموحة وسياسة الاقتصاد الرقمي استنادا على مستهدفات استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023.

وأعلن خلال رعايته حفل تكريم الفائزين في مسابقة بناء الشركات الناشئة المبتكرة في نسختها الرابعة «طيبة تبتكر» والتي نظمتها جامعة طيبة، عن مضاعفة مبلغ جوائز المسابقة من 300 ألف ريال إلى 600 ألف ريال، توزعت على خمسة مشاريع فائزة، حيث حصل على المركز الأول SWC بمبلغ 200 ألف ريال، والمركز الثاني Smartie بمبلغ 160 ألف ريال، والمركز الثالث تيرنتل بمبلغ 100 ألف ريال، والمركز الرابع ecoloy بمبلغ 80 ألف ريال، والمركز الخامس Dr.Friend بمبلغ 60 ألف ريال. واطلع أمير منطقة المدينة المنورة على المعرض المصاحب، حيث استعرض المتسابقون المتأهلون للمرحلة الختامية من خلاله مشروعاتهم الريادية وما يطمحون له مستقبلا.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، أن عدد المشاركين والمشاركات في المسابقة بلغ521 مشاركا فيما بلغ عدد المشاريع 188 مشروعا، مرت بعدد من المراحل ابتداء من مرحلة صناعة الفكرة للمشروع وانتهاء بمرحلة العرض النهائي، مشيرا إلى حصول المشاركين على مميزات شملت جلسات إرشادية مع القادة والرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات المتخصصة في المملكة، بالإضافة للتدريب في الشركات العالمية الرائدة في المجالات المختلفة، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق، وتوفير البنية التحتية المعملية والهندسة لتطوير المنتجات باستخدام التقنيات الحديثة.

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور جابر المطيري أن المسابقة ارتكزت على عدة مجالات شملت: التطبيقات الصحية، وتطبيقات المدن الذكية، والتجارة الالكترونية، والتعليم الالكتروني، من خلال تبني التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، حيث تم فرز المتسابقين من خلال لجان التحكيم في كل مرحلة، حيث بلغ عدد المشاريع المتأهلة للمرحلة الختامية 16 شركة ناشئة استوفت المتطلبات الخاصة وحصل المتسابقين على الدعم اللازم.

وأشار إلى أن فريق وادي طيبة يعمل مع وكالة الجامعة للإعمال والإبداع المعرفي بجهود حثيثة لدفع عجلة نمو الشركات الناشئة في المنطقة، من خلال توفير بيئة جاذبة، وشراكات مميزة مع القطاعين العام والخاص؛ لصناعة شركات ناشئة قائمة على الابتكار تخلق وظائف نوعية، وتسهم في الاستدامة الاقتصادية لمنطقة المدينة المنورة.

وفي ختام الحفل دشن أمير منطقة المدينة المنورة، مسابقة بناء الشركات الناشئة والمبتكرة في موسمها الخامس «طيبة تبتكر 5».